Der Rupertikirtag steht wieder vor der Tür

Die Aufbauarbeiten zur 48. Ausgabe des Domkirchweihfestes sind in vollem Gange. Ab Freitag wird wieder für sechs Tage in der Salzburger Altstadt gefeiert. Für Besucher gibt es einige Neuheiten zu entdecken.
Ab Freitag ist es wieder so weit: Die mittlerweile 48. Ausgabe des Rupertikirtags startet rund um den Salzburger Dom. Das Volksfest wird traditionell zu Mittag mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Bernhard Auinger eröffnet. Ebenfalls wieder ganz vorne mit dabei: Johannes Rupert Franz alias Hanswurst. Für den Hanswurst-Darsteller ist es heuer bereits das 26. Jahr, in dem er als Jahrmarkt-Original fungiert.
Auch andere Klassiker warten heuer wieder auf die Besucher, wie zum Beispiel das berühmte Kettenkarussell, die Schießbude „Drachenpalast“ und das Autodrom. Kulinarisch wird ebenso aufgetrumpft. So sind etwa Augustinerbräu und Trumer mit ihrer jeweiligen Schank vertreten. Aus der Steiermark warten ebenfalls Schmankerln auf die Besucher, wie etwa Schilcher-Sturm und Schilcher-Wein.
Dem Hunger der Ruperti-Gäste ist heuer mit einem neuen Angebot der Kampf angesagt. Am Mozartplatz wird es ein eigenes Kulinarik-Areal geben. Darauf vertreten sein werden Gastronomen aus der Salzburger Altstadt. Darunter das Joja, Yazzoon, Furo, nyt x Café No5 und der Fisch Krieg.
Auch Salzburgs Handwerk bekommt erstmals auf dem Rupertikirtag einen prominenten Platz. Vielfältige Stände warten beim Handwerkermarkt am Alten Markt darauf, besucht zu werden. Täglich wird ein abwechselndes Mitmachprogramm geboten. Und auch das Wetter macht dieses Wochenende mit: bis zu 25 Grad werden erwartet.
