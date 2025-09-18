Der Rupertikirtag steht wieder vor der Tür

Ab Freitag ist es wieder so weit: Die mittlerweile 48. Ausgabe des Rupertikirtags startet rund um den Salzburger Dom. Das Volksfest wird traditionell zu Mittag mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Bernhard Auinger eröffnet. Ebenfalls wieder ganz vorne mit dabei: Johannes Rupert Franz alias Hanswurst. Für den Hanswurst-Darsteller ist es heuer bereits das 26. Jahr, in dem er als Jahrmarkt-Original fungiert.