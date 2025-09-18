Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab Freitag

Der Rupertikirtag steht wieder vor der Tür

Salzburg
18.09.2025 09:30
Johannes Rupert Franz alias Hanswurst ist heuer bereits das 26. Jahr in Amt und Würden.
Johannes Rupert Franz alias Hanswurst ist heuer bereits das 26. Jahr in Amt und Würden.(Bild: Markus Tschepp)

Die Aufbauarbeiten zur 48. Ausgabe des Domkirchweihfestes sind in vollem Gange. Ab Freitag wird wieder für sechs Tage in der Salzburger Altstadt gefeiert. Für Besucher gibt es einige Neuheiten zu entdecken.

0 Kommentare

Ab Freitag ist es wieder so weit: Die mittlerweile 48. Ausgabe des Rupertikirtags startet rund um den Salzburger Dom. Das Volksfest wird traditionell zu Mittag mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Bernhard Auinger eröffnet. Ebenfalls wieder ganz vorne mit dabei: Johannes Rupert Franz alias Hanswurst. Für den Hanswurst-Darsteller ist es heuer bereits das 26. Jahr, in dem er als Jahrmarkt-Original fungiert.

Die Aufbauarbeiten sind fast abgeschlossen
Die Aufbauarbeiten sind fast abgeschlossen(Bild: Tröster Andreas)

Auch andere Klassiker warten heuer wieder auf die Besucher, wie zum Beispiel das berühmte Kettenkarussell, die Schießbude „Drachenpalast“ und das Autodrom. Kulinarisch wird ebenso aufgetrumpft. So sind etwa Augustinerbräu und Trumer mit ihrer jeweiligen Schank vertreten. Aus der Steiermark warten ebenfalls Schmankerln auf die Besucher, wie etwa Schilcher-Sturm und Schilcher-Wein.

Gutes Wetter darf pünktlich zum Rupertikirtag nicht fehlen. Am kommenden Wochenende werden sogar ...
Gutes Wetter darf pünktlich zum Rupertikirtag nicht fehlen. Am kommenden Wochenende werden sogar sommerliche Temperaturen bis zu 25 Grad erwartet!(Bild: Tröster Andreas)

Dem Hunger der Ruperti-Gäste ist heuer mit einem neuen Angebot der Kampf angesagt. Am Mozartplatz wird es ein eigenes Kulinarik-Areal geben. Darauf vertreten sein werden Gastronomen aus der Salzburger Altstadt. Darunter das Joja, Yazzoon, Furo, nyt x Café No5 und der Fisch Krieg.

Lesen Sie auch:
Selbst in Zeiten strikter Sparmaßnahmen investiert die Stadt kräftig in die Tourismus Salzburg ...
Trotz Sparpaket
Salzburg pumpt Millionen in Tourismusgesellschaft
17.09.2025

Auch Salzburgs Handwerk bekommt erstmals auf dem Rupertikirtag einen prominenten Platz. Vielfältige Stände warten beim Handwerkermarkt am Alten Markt darauf, besucht zu werden. Täglich wird ein abwechselndes Mitmachprogramm geboten. Und auch das Wetter macht dieses Wochenende mit: bis zu 25 Grad werden erwartet.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
238.045 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
134.009 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
125.216 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1840 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1579 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
971 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf