Der erste Tanz mit der alten Liebe

Für Erstgenannten hält sich die Emotionalität aber in Grenzen: „Je länger man das rauszögern kann, desto beruhigter geht man damit um. Besonders wird es, wenn wir in Villach spielen.“ Emotional ging es vor allem bei den VSV-Fans zu, als bekannt wurde, dass der Ex-NHLer an die Salzach wechselt, von „Judas“ und „wie kann er uns das nur antun“ war damals die Rede. Der Kärntner nimmt’s sportlich: „Mir taugt der VSV, jetzt ist er halt Gegner.“