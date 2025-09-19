Die Eisbullen empfangen nach perfektem Auftaktwochenende den VSV. Ein Stürmer-Duo steht dem Heimatklub erstmals als Gegner gegenüber.
Sechs Punkte aus zwei Spielen – das Auftaktwochenende bei Bozen und gegen den KAC ist den Eisbullen geglückt. Im zweiten Heimspiel der ICE Hockey League-Saison empfängt der Serienmeister heute (19.15) Villach.
Vor allem für zwei Cracks von Trainer Manny Viveiros ein ungewöhnliches Szenario: Die gebürtigen Villacher Michi Raffl und Florian Lanzinger stehen ihrem Heimatklub erstmals als Gegner gegenüber – der erste Tanz mit der alten Liebe.
Für Erstgenannten hält sich die Emotionalität aber in Grenzen: „Je länger man das rauszögern kann, desto beruhigter geht man damit um. Besonders wird es, wenn wir in Villach spielen.“ Emotional ging es vor allem bei den VSV-Fans zu, als bekannt wurde, dass der Ex-NHLer an die Salzach wechselt, von „Judas“ und „wie kann er uns das nur antun“ war damals die Rede. Der Kärntner nimmt’s sportlich: „Mir taugt der VSV, jetzt ist er halt Gegner.“
Auf Duell gewartet
Lanzinger geht mit dem Spiel anders um: „Seit ich in Salzburg bin, wollte ich gegen den VSV spielen, jetzt ist es so weit, ich freue mich riesig darauf.“
