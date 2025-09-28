Die Haifisch-Zähne in unseren Bergen

Und so schwammen auch hierzulande die Urzeit-Wesen. Sein Name lässt schon verraten, dass Megadolon riesig gewesen sein musste: bis zu 24 Meter lang könnten manche Exemplare gewesen sein. Zum Vergleich, ein weißer Hai ist um die sechs Meter lang. Allein Megadolons Zähne sind so groß wie unsere Handfläche. Im Laufe der Erdgeschichte bildete sich das Meer zurück. Zurück geblieben sind die versteinerten Zähne, Knochen von Seekühen, viele Muscheln und das besondere Leithakalk.