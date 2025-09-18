Die Innenstadt in Farbe, Klang und Licht getaucht

Zum 10. Mal sorgt das Festival Klanglicht heuer in Graz für Staunen: Von 24. bis 27. Oktober – also zum Auftakt der Herbstferien – verwandeln internationale und heimische Künstler die Innenstadt in einen Farbenrausch. Und das ist gut so, lautet das Motto heuer doch „Rausch“.
Es darf wieder gestaunt werden: An 16 Standorten (12 davon sind gratis zu besuchen!) in der Grazer Innenstadt sorgen international arrivierte Lichtkünstler zum Start der Herbstferien wieder dafür, dass nicht nur die Augen der Besucher leuchten werden.
Programmkuratorin Birgit Lill-Schnabl und Veranstalter Bernhard Rinner haben heuer ganz besondere Projekte zusammengetragen, gilt es doch, den zehnten Geburtstag des Klanglichts zu feiern. Was einst als kleines Event – mit einem Lichtkunstprojekt von OchoReSotto an der Opernfassade – begonnen hat, ist zu einem internationalen Festival gewachsen. Das Grazer Künstlerkollektiv ist freilich immer noch mit von der Partie, heuer bespielt es mit „Arkestra of Light – Lifted“ die Dreifaltigkeitskirche.
Ein Wiedersehen gibt es auch mit MO:YA, dieses Mal im Schauspielhaus, mit David Reumüller (Joanneumsviertel) und Onionlab (Stadtpfarrkirche). Mit gleich zwei poetischen Projekten im Burggarten und im Mausoleum ist Yasuhiro Chida vertreten. Allessandro Lupi lädt in den Hof des Amtshauses, das Collectif Scale in den Landhaushof.
Am Schloßberg geht's rund
Der Schloßberg ist auch heuer ein Besuchermagnet: Die Kasematten taucht Liz West in einen regelrechten Farbrausch, Eva Schlegel lädt gemeinsam mit Valerie Messini und Damian Minovski in begehbare Sphären im GrazMuseum Schloßberg, Julian Hölscher lässt den Uhrturm „Pochen“ und Zalán Szakács öffnet im Dom im Berg neue Dimensionen.
Mobile Pods und ein Lichtkunst-Star
Am Freiheitsplatz kann man die mobilen „Lotus Pods“ von David Ram bestaunen, und auch der große Lichtkünstler Ólafur Elíasson ist heuer beim Klanglicht vertreten – mit einer faszinierenden Arbeit in der Burggarten-Orangerie.
Auch die Jugend kommt wieder zum Zug: FH-Studierende sorgen in der Antoniuskirche für Erlebnisse, die Young Masters im Schloßbergstollen.
Besonders erfreulich ist, dass das Klanglicht heuer an vier Abenden die Massen begeistern kann. Alle Infos zu Programm und Festivalpass gibt es unter www.klanglicht.at.
