Die Innenstadt in Farbe, Klang und Licht getaucht

Programmkuratorin Birgit Lill-Schnabl und Veranstalter Bernhard Rinner haben heuer ganz besondere Projekte zusammengetragen, gilt es doch, den zehnten Geburtstag des Klanglichts zu feiern. Was einst als kleines Event – mit einem Lichtkunstprojekt von OchoReSotto an der Opernfassade – begonnen hat, ist zu einem internationalen Festival gewachsen. Das Grazer Künstlerkollektiv ist freilich immer noch mit von der Partie, heuer bespielt es mit „Arkestra of Light – Lifted“ die Dreifaltigkeitskirche.