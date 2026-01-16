Gewalt? Angeklagte Muslima geht in die Offensive

„Er hat mich misshandelt“

Die wiederum, umgehend zu ihren Eltern nach Niederösterreich gezogen, suchte nur zwei Tage nach seiner Anzeige ebenfalls eine Wachstube auf. „Ich hatte davor nicht den Mut.“ Dort gab sie zu Protokoll: Er habe sie jahrelang misshandelt; regelmäßig geschlagen; gedroht, sie zu erschießen; gefesselt und in den Keller gesperrt; sie vergewaltigt; absichtlich mit siedendem Wasser verbrüht; ihr untersagt, mit dem Auto weiter als zehn Kilometer zu fahren, ihre Eltern zu treffen und arbeiten zu gehen.