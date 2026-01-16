Nach dieser Vorgeschichte! Ausgerechnet Wengen …

„Ich denke jeden Tag an Matteo. Ich habe ihm meinen dritten Platz in Gröden gewidmet – und auch diesen Sieg heute. Ich habe zu Beginn der Saison gesagt, dass ich für den Rest meines Lebens mit ihm Skifahren werde. So wird es sein. Diese Tragödie gibt mir die nötige Kraft in dieser Saison“, erklärt der Italiener nach dem Rennen so auch abschließend gegenüber „Eurosport“.