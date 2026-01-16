Wien im Ballfieber ++ Sexy Urlaubsbilder der Stars

Wien ist im Ballfieber: In der Hofburg wurde beim Steirerball getanzt, und ein Ausblick auf den Opernball 2026 zeigt, wie der „Ball der Bälle“ heuer werden wird. Und neben allerlei VIP-Events gibt’s obendrauf noch Promi-Damen, die mit ihren sexy Outfits für Schlagzeilen sorgten. All das und mehr zeigt Birgit Waldsam in Adabei Prime.