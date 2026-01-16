Steuersenkung soll sofort bei den Kunden ankommen

Es klingt auf den ersten Blick vielversprechend und wird von der Regierung als großer Wurf verkauft: Man senkt die Steuer auf das, was täglich im Einkaufskorb landet – und schon wird das Leben für alle leistbarer. Wenn der Handel mitspielt ... Die „Krone“ fragte bei den Chefs von Rewe, Spar, Hofer und Lidl nach.