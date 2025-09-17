ÖFB Cup
Champions Sturm win at valiant Landesliga club
Sturm Graz won the catch-up match of the second round of the ÖFB Cup at Landesliga club Röthis 2-0 on Wednesday and are through to the last 16.
The goals were scored by Filip Rozga (26') and Maurice Malone (90'). Despite the relatively close result, the Styrians never really had to worry about promotion.
The Styrians, who had arrived on a one-day flight, were clearly superior, missed several top chances and were never really in danger of conceding a goal themselves. Jon Gorenc Stankovic made his comeback in the second half after recovering from a shoulder injury.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
