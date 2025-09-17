Opferstockdieb muss nach Beutejagd hinter Gitter

Die Masche war immer gleich: Mittels doppelseitigem Klebeband „fischte“ der 44-jährige Ungar in Nord- und Osttirol eifrig und meist erfolgreich nach Geldscheinen und Münzen in Opferstöcken. Einmal erbeutete er nur zwölf, in einem anderen Fall jedoch fast 600 Euro. Bei der Eggererkapelle in Eben am Achensee wurde der Mann aber geschnappt. „Ich hatte kein Geld und brauchte es zum Überleben“, meinte der 44-Jährige, der offenbar seit zwanzig Jahren obdachlos ist, nun in Innsbruck vor Gericht.