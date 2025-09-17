Opferstockdieb muss nach Beutejagd hinter Gitter

Ein Ungar (44) machte in Kirchen und Kapellen in Nord- und Osttirol immer wieder fette Beute. Vorerst ist damit nun aber Schluss. Der Mann wurde nämlich geschnappt und jetzt für seine Taten in Innsbruck verurteilt.
Die Masche war immer gleich: Mittels doppelseitigem Klebeband „fischte“ der 44-jährige Ungar in Nord- und Osttirol eifrig und meist erfolgreich nach Geldscheinen und Münzen in Opferstöcken. Einmal erbeutete er nur zwölf, in einem anderen Fall jedoch fast 600 Euro. Bei der Eggererkapelle in Eben am Achensee wurde der Mann aber geschnappt. „Ich hatte kein Geld und brauchte es zum Überleben“, meinte der 44-Jährige, der offenbar seit zwanzig Jahren obdachlos ist, nun in Innsbruck vor Gericht.
Kirchen sind „besonders schützenswerte Räume“
Die Richterin ließ jedoch keine Milde walten und verurteilte den Ungarn, der zuletzt 2022 aus einer Haftstrafe entlassen wurde, zu 20 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe. „Sie sind mehrfach vorbestraft, waren bereits in Haft und haben offenbar nichts daraus gelernt“, betonte sie. Erschwerend sei neben der Vorstrafenbelastung unter anderem auch, dass der Gesetzgeber Kirchen als „besonders schützenswerte Räume“ definiert und der Strafrahmen damit zwischen sechs Monaten und fünf Jahren liege. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.