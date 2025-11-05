„Dann kann sich Odi ein bisschen wärmer anziehen“

Ski-Ass Marco Schwarz hat seine Pläne nach dem Superstart in Sölden geändert! Was nicht nur Atomic-Rennchef Christian Höflehner gefällt, der sich sogar zu einer vorsichtigen Kampfansage hinreißen lässt...
Alte Liebe rostet nicht. Das gilt auch für Marco Schwarz und den Slalom. In dem er 2020/21 die kleine Kristallkugel eroberte, 2019 WM-Bronze holte und drei seiner bisher sechs Weltcup-Siege feierte. Angesichts seiner Ambitionen in den schnellen Disziplinen und dem großen Trainingsaufwand für den Slalom stand ein Ende des „Zickzackfahrens“ im Raum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.