„Dann kann sich Odi ein bisschen wärmer anziehen“

Alte Liebe rostet nicht. Das gilt auch für Marco Schwarz und den Slalom. In dem er 2020/21 die kleine Kristallkugel eroberte, 2019 WM-Bronze holte und drei seiner bisher sechs Weltcup-Siege feierte. Angesichts seiner Ambitionen in den schnellen Disziplinen und dem großen Trainingsaufwand für den Slalom stand ein Ende des „Zickzackfahrens“ im Raum.