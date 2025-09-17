Surgery in Bavaria
Team boss Ralf Rangnick had to go under the knife again
Team boss Ralf Rangnick can't rest: The 67-year-old had to undergo another operation on his ankle. This was announced by the ÖFB on Wednesday.
The operation was carried out at the Murnau Trauma Clinic in Bavaria and, according to the association, went without complications. A few days of in-patient treatment are planned before Rangnick can return to his duties with the national team as soon as possible.
Rangnick has already been out and about on crutches in recent weeks. As recently as Tuesday, he appeared in Vienna as an advocate of daily exercise classes in schools.
Cult appearance: Rangnick on the "Radl"
His appearance at the World Cup qualifier in Bosnia-Herzegovina recently made headlines: instead of hobbling the long way from the players' tunnel to the bench, he simply grabbed an e-bike and rolled across the pitch.
On October 9 (8:45 p.m.), Austria's national soccer team will face San Marino in the World Cup qualifiers at the Ernst Happel Stadium in Vienna. Hopefully with a fit team manager on the sidelines again.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
