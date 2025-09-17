Teamchef Ralf Rangnick musste erneut unters Messer

Teamchef Ralf Rangnick kommt nicht zur Ruhe: Der 67-Jährige musste sich abermals einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Das teilte der ÖFB am Mittwoch mit.
Der Eingriff erfolgte in der Unfallklinik Murnau in Bayern und verlief laut Verband ohne Komplikationen. Einige Tage stationäre Behandlung sind eingeplant, ehe Rangnick so schnell wie möglich wieder seinen Aufgaben beim Nationalteam nachgehen will.
Schon in den vergangenen Wochen war Rangnick immer wieder mit Krücken unterwegs. Erst am Dienstag trat er in Wien als Befürworter der täglichen Turnstunde in Schulen auf.
Kult-Auftritt: Rangnick am „Radl“
Für Schlagzeilen sorgte zuletzt sein Auftritt beim WM-Qualifikationsspiel in Bosnien-Herzegowina: Statt den langen Weg vom Spielertunnel zur Bank humpelnd zurückzulegen, schnappte er sich kurzerhand ein E-Bike und rollte quer über den Rasen.
Am 9. Oktober (20.45 Uhr) trifft Österreichs Fußball-Nationalteam im Wiener Ernst-Happel-Stadion in der WM-Qualifikation auf San Marino. Dann hoffentlich wieder mit einem fitten Teamchef an der Seitenlinie.
Kommentare
