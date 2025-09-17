Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eingriff in Bayern

Teamchef Ralf Rangnick musste erneut unters Messer

Fußball International
17.09.2025 12:54
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Teamchef Ralf Rangnick kommt nicht zur Ruhe: Der 67-Jährige musste sich abermals einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Das teilte der ÖFB am Mittwoch mit.

0 Kommentare

Der Eingriff erfolgte in der Unfallklinik Murnau in Bayern und verlief laut Verband ohne Komplikationen. Einige Tage stationäre Behandlung sind eingeplant, ehe Rangnick so schnell wie möglich wieder seinen Aufgaben beim Nationalteam nachgehen will.

Schon in den vergangenen Wochen war Rangnick immer wieder mit Krücken unterwegs. Erst am Dienstag trat er in Wien als Befürworter der täglichen Turnstunde in Schulen auf.

Ralf Rangnick auf Krücken
Ralf Rangnick auf Krücken(Bild: Jöchl Martin)

Kult-Auftritt: Rangnick am „Radl“
Für Schlagzeilen sorgte zuletzt sein Auftritt beim WM-Qualifikationsspiel in Bosnien-Herzegowina: Statt den langen Weg vom Spielertunnel zur Bank humpelnd zurückzulegen, schnappte er sich kurzerhand ein E-Bike und rollte quer über den Rasen.

Lesen Sie auch:
Teamchef Ralf Rangnick bewegte sich recht ungewöhnlich fort.
Spezieller Anblick
Warum Rangnick hier über den Stadionrasen radelt
09.09.2025
Übergewichtige Kinder
Rangnick wirbt für tägliche Bewegungseinheit
16.09.2025
Brandrede von Rangnick
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
16.09.2025

Am 9. Oktober (20.45 Uhr) trifft Österreichs Fußball-Nationalteam im Wiener Ernst-Happel-Stadion in der WM-Qualifikation auf San Marino. Dann hoffentlich wieder mit einem fitten Teamchef an der Seitenlinie.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Eingriff in Bayern
Teamchef Ralf Rangnick musste erneut unters Messer
Real Madrid bevorzugt?
Fragwürdiger Elfmeter: „Diese Regel verwirrt alle“
Wer darf schießen?
Elfer-Zoff beim BVB! Coach Kovac spricht Machtwort
Für 197 Mio. Euro
Inter und AC Milan kaufen Kult-Stadion San Siro
3:1 gegen Seattle
Revanche geglückt! Messi trifft bei Sieg für Miami
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine