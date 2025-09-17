Vorteilswelt
Drei Männer in Haft

Home Invasion: Räuber verprügelten Grazer Bewohner

Steiermark
17.09.2025 10:22
Brutaler Raub in Graz (Symbolbild)
Brutaler Raub in Graz (Symbolbild)

Brutaler Raub am Montag in Graz-Gries: Drei Männer drangen in eine Wohnung ein, forderten vom 21-jährigen Bewohner angebliche Schuldenrückzahlungen und attackierten ihn mit Schlägen. Alle drei Tatverdächtigen konnten festgenommen werden.

Brutale Szenen spielten sich am Montagmorgen im Grazer Bezirk Gries ab: Gegen 8.15 Uhr verschafften sich drei Männer über die Dachterrasse Zugang zur Wohnung eines 21-Jährigen. Sie konfrontierten den Bewohner und forderten die Begleichung angeblicher Schulden. Als der junge Mann erwähnte, dass er bei niemandem Schulden hätte, attackierten ihn zwei Männer mit Schlägen und Ohrfeigen – und würgten ihn sogar.

Mehrere Uhren ergattert
Währenddessen durchsuchte der dritte Tatverdächtige die Wohnung. Dabei erbeuteten sie Parfum, Kleidung, Zigaretten, eine Geldbörse, mehrere hochpreisige Uhren sowie das Mobiltelefon des Opfers. Anschließend flüchteten sie. Der Bewohner rannte zu den Nachbarn, um die Polizei zu verständigen.

Fahndungsmaßnahmen führten rasch zum Erfolg: Eine Streife traf zwei Tatverdächtige nahe dem Hauptbahnhof an und stellte Teile des Raubguts sicher. Das Opfer identifizierte die beiden Männer, einen 20- und einen 22-jährigen Österreicher, eindeutig.

Drei Männer festgenommen
Kriminalisten des Landeskriminalamts Steiermark übernahmen die weiteren Ermittlungen. Dabei konnte auch der dritte Tatverdächtige, ein 27-jähriger russischer Staatsbürger, ausgeforscht und werden. Die beiden ersten Festgenommenen zeigten sich geständig und gaben an, dass sie die offenstehende Terrassentür gesehen und spontan für einen Raub genutzt hätten. Die angeblichen Schulden sollen frei erfunden gewesen sein. Alle drei Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
