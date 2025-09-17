Home Invasion: Räuber verprügelten Grazer Bewohner

Drei Männer festgenommen

Kriminalisten des Landeskriminalamts Steiermark übernahmen die weiteren Ermittlungen. Dabei konnte auch der dritte Tatverdächtige, ein 27-jähriger russischer Staatsbürger, ausgeforscht und werden. Die beiden ersten Festgenommenen zeigten sich geständig und gaben an, dass sie die offenstehende Terrassentür gesehen und spontan für einen Raub genutzt hätten. Die angeblichen Schulden sollen frei erfunden gewesen sein. Alle drei Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.