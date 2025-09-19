Vorteilswelt
Kinotickets für „The Toxic Avenger“ gewinnen

19.09.2025 09:50

Ab dem 25. September wird’s radioaktiv im Kino: „The Toxic Avenger“ bringt Action, Splatter und schwarzen Humor auf die Leinwand. Wir verlosen 3x2 Kinotickets für den Kinostart – jetzt mitmachen und gewinnen!

Wenn ein Hausmeister zum Superhelden wird, ist Chaos garantiert – und genau das liefert „The Toxic Avenger“. Winston Gooze, ein unscheinbarer Putzmann, wird nach einem Unfall mit radioaktivem Müll zur giftigen Kampfmaschine. Doch statt sich zu verstecken, zieht er los, um die Welt von Gier und Korruption zu befreien.

„The Toxic Avenger" ist laut, wild und garantiert nichts für Zartbesaitete – dafür aber ein Muss für alle, die Kino mit Kante lieben.
Mit Peter Dinklage als Antiheld und Kevin Bacon als skrupelloser Konzernboss ist der Film nicht nur ein Fest für Fans des schwarzen Humors, sondern auch ein wilder Ritt durch eine Welt, in der Gerechtigkeit auf unkonventionelle Weise serviert wird. Regisseur Macon Blair inszeniert das Reboot der Kultreihe mit viel Tempo, blutigen Effekten und einem Augenzwinkern – ganz im Stil der 80er, aber mit modernem Biss.

Jetzt Tickets sichern
Pünktlich zum Kinostart am 25. September verlosen wir 3x2 Kinotickets für „The Toxic Avenger“. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 25. September, 09:00 Uhr. 

