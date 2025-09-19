Kinotickets für „The Toxic Avenger“ gewinnen

Mit Peter Dinklage als Antiheld und Kevin Bacon als skrupelloser Konzernboss ist der Film nicht nur ein Fest für Fans des schwarzen Humors, sondern auch ein wilder Ritt durch eine Welt, in der Gerechtigkeit auf unkonventionelle Weise serviert wird. Regisseur Macon Blair inszeniert das Reboot der Kultreihe mit viel Tempo, blutigen Effekten und einem Augenzwinkern – ganz im Stil der 80er, aber mit modernem Biss.