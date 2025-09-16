Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum Schulanfang

Wenn die Großen die Kleinen unterstützen

Kärnten
16.09.2025 22:00
Die älteren Schüler unterstützen die Jüngsten im neuen Schulalltag und stehen ihnen mit Tipps ...
Die älteren Schüler unterstützen die Jüngsten im neuen Schulalltag und stehen ihnen mit Tipps zur Seite.(Bild: Chiara Hribernigg)

Im Rahmen des Tutorenprojektes Gu(c)K wurden Freundschaften zwischen den Erstklässlern und den älteren Schülern geschlossen. 

0 Kommentare

Der Wechsel von der Volksschule in eine weiterführende Schule kann für die zehnjährigen Schüler oft überfordernd sein. Da wünscht sich der ein oder andere gerne mal einen Freund, der sich mit den neuen Abläufen schon auskennt. Und ganz nach dem Motto „Groß unterstützt Klein“ wurden jene Freundschaften vor Kurzem am Stiftsgymnasium St. Paul geschlossen.

„Jedes Jahr zu Schulbeginn bekommen unsere Erstklässler einen Paten aus den dritten Klassen, die sie im neuen Schulalltag unterstützen“, so Monika Veidl, Mitorganisatorin des Projektes Gu(c)K. Den Jüngsten soll damit der Einstieg in die neue Schule erleichtert werden und auch die älteren Schüler bekommen eine Aufgabe. „Sie lernen dabei, Verantwortung zu übernehmen und ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein.“

Erleben von Gemeinschaft im Vordergrund
Und das Zusammenkommen der Schüler ist jedes Jahr aufs Neue schön und mit viel Freude verbunden. Die Duos wurden von den Klassenvorständen gezogen und stellen sich einander vor. „Das Erleben von Gemeinschaft soll dabei im Vordergrund stehen“, freut sich Veidl.

Und so wurden in fröhlicher Atmosphäre erste Gespräche geführt, die vermutlich nicht die letzten waren. „Denn das Projekt kommt bei unseren Schülern sehr gut an und einige Freundschaften halten über viele Jahre“.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
123.766 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.759 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.671 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2923 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1759 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1635 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Kärnten
Mischwagen kippte
Wespe irritierte Autolenker: Unfall mit Verletztem
Zum Schulanfang
Wenn die Großen die Kleinen unterstützen
Tag des Denkmals
Digital und ganz real Geschichte erleben
Jahrelang erniedrigt
SOS-Kinderdorf: Nach Missbrauch Studie vertuscht
Krone Plus Logo
Debüt am Freitag
„Ein Hardliner!“ Neuer Coach in der Kärntner Liga
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf