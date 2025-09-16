Wenn die Großen die Kleinen unterstützen

Der Wechsel von der Volksschule in eine weiterführende Schule kann für die zehnjährigen Schüler oft überfordernd sein. Da wünscht sich der ein oder andere gerne mal einen Freund, der sich mit den neuen Abläufen schon auskennt. Und ganz nach dem Motto „Groß unterstützt Klein“ wurden jene Freundschaften vor Kurzem am Stiftsgymnasium St. Paul geschlossen.