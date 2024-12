Trump setzt Klageflut gegen Medienhäuser fort

Meinungsforscherin kündigte Rückzug an

Die Besitzerin des Umfrageinstituts, Ann Selzer, gilt in den USA als angesehene Meinungsforscherin. Nach der Wahl kündigte sie ihren Rückzug aus dem Geschäft an. „Hätte ich diese Ankündigung gerne nach einer finalen Umfrage gemacht, die zu den Ergebnissen des Wahltages passt? Ja, natürlich“, schrieb sie. Trump hatte bereits bei einer Pressekonferenz am Montag mit der Klage gedroht.