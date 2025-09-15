Fischer findet im Rhein leblose Unbekannte

Mit Notarzthubschrauber nach Feldkirch

Gegen 9.25 Uhr konnte die Frau durch das Notarzt- und Rettungsteam stabilisiert und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Die Identität der Frau ist bislang nicht bekannt. Auch die Ursache, wie sie in den Rhein geraten konnte, ist noch unklar. Die Wasserpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.