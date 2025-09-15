Traktor überschlug sich: Vier Jugendliche verletzt

Neben dem 16-jährigen Fahrer saßen zwei weitere Einheimische (15 und 16) auf den Sitzflächen des Oldtimer-Traktors, ein 17-Jähriger stand auf einer Holzladefläche am Heck. Als die vier die L246 entlangfuhren, verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte damit eine Böschung hinab. Der Traktor überschlug sich, alle Jugendlichen wurden dabei heruntergeschleudert und verletzt.