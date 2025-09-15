Traktor überschlug sich: Vier Jugendliche verletzt

Bei einem tragischen Traktorunfall in Tarrenz (Tiroler Bezirk Imst) wurden am Sonntagnachmittag vier Burschen (15 bis 17) zum Teil schwer verletzt. Sie waren mit dem Oldtimer über eine Böschung gestürzt.
Neben dem 16-jährigen Fahrer saßen zwei weitere Einheimische (15 und 16) auf den Sitzflächen des Oldtimer-Traktors, ein 17-Jähriger stand auf einer Holzladefläche am Heck. Als die vier die L246 entlangfuhren, verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte damit eine Böschung hinab. Der Traktor überschlug sich, alle Jugendlichen wurden dabei heruntergeschleudert und verletzt.
Verletzte ins Krankenhaus Zams eingeliefert
Einer der Jungen musste vom Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Zams geflogen werden, die drei anderen brachte die Rettung ins selbe Spital.
Der abgestürzte Traktor wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Tarrenz gesichert. Die Obertarrenzer Straße musste für kurze Zeit komplett gesperrt werden.
