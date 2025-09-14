Einbruch am Hafelekar – Täter stiegen bei Nacht ab

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Da die Bergbahn in dem Zeitraum nicht in Betrieb war, muss davon ausgegangen werden, dass die Täter selbstständig in das Tal abstiegen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Nordkette bzw. auf den talwärts führenden Wegen machten, sollen sich bei der PI Hötting melden (T 059133/7285)