Dank nicht nur an jene, die im Rampenlicht stehen

Sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher sparte ebensowenig mit lobenden Worten für die Geehrten: Ihre Verdienste seien vorbildlich für die Gesellschaft und ein starkes Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt über Grenzen hinweg. Er vergaß auch jene nicht zu erwähnen, die an diesem Tag nicht im Scheinwerferlicht standen, aber genauso ihren wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten: „Die heute Geehrten stehen stellvertretend für die unzähligen ehrenamtlich Engagierten in den verschiedensten Bereichen: Ihr Einsatz ist von unschätzbarem Wert, einfach unbezahlbar“, zeigten sich die Landeschefs dankbar.