Video veröffentlicht
Ex-Polizeichef als Bandenboss: festgenommen!
Am Samstag veröffentlichtes Videomaterial dokumentiert die Festnahme des ehemaligen mexikanischen Polizeichefs Hernan Bermudez in Asunción. Er soll Anführer der bekannten, schwer kriminellen Bande La Barredora gewesen sein.
Die Aufnahmen des paraguayischen Anti-Drogen-Sekretariats SENAD zeigen schwer bewaffnete Einsatzkräfte bei der Durchsuchung eines zweistöckigen Hauses. Darin ist eine langhaarige Person zu sehen, die bäuchlings am Boden liegt, während Beamte danebenstehen. Fotos vom Einsatz zeigen zudem einen Mann, mutmaßlich Bermudez, auf einem Sofa sitzend.
Ex-Polizeichef war selbst Bandenboss
Bermudez, genannt „El Abuelo“, wurde wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Erpressung und Entführung gesucht. Von 2018 bis 2024 war er Polizeichef im mexikanischen Bundesstaat Tabasco.
