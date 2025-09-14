Ex-Polizeichef als Bandenboss: festgenommen!

Die Aufnahmen des paraguayischen Anti-Drogen-Sekretariats SENAD zeigen schwer bewaffnete Einsatzkräfte bei der Durchsuchung eines zweistöckigen Hauses. Darin ist eine langhaarige Person zu sehen, die bäuchlings am Boden liegt, während Beamte danebenstehen. Fotos vom Einsatz zeigen zudem einen Mann, mutmaßlich Bermudez, auf einem Sofa sitzend.