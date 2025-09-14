Ilco Naumoski ist nicht mehr FavAC-Trainer

„Ja, es war mein letztes Spiel“, bestätigt Naumoski der „Krone“: „Ich bin weg.“ Der ehemalige Bundesliga-Stürmer (u.a. Meister mit dem GAK) war erst mit Saisonbeginn als neuer Coach präsentiert worden. Durchaus mit hohen Erwartungen. Die aber nicht einmal ansatzweise erfüllt werden konnten. Angekündigte Star-Spieler Wilfried Domoraud oder Yasin Pehlivan wurden zwar präsentiert, kamen de facto aber nicht. „Dazu kamen teils bis zu zehn Verletzte im Kader“, sagt Naumoski. Das Ergebnis: sechs Spiele in der neuen Saison, null Punkte, Torverhältnis von minus 14. Das haben sich alle im Verein anders vorgestellt.