0:2 gegen Parndorf

Ilco Naumoski ist nicht mehr FavAC-Trainer

Fußball National
14.09.2025 15:07
Ilco Naumoskis Weg zeigt ab sofort in eine andere Richtung als jener des FavAC.
Ilco Naumoskis Weg zeigt ab sofort in eine andere Richtung als jener des FavAC.(Bild: Krone)

Ilco Naumoski und der FavAC gehen getrennte Wege! Die 0:2-Heimniederlage gegen Parndorf in der Ostliga am Sonntag war der letzte Auftritt für den Mazedonier als Cheftrainer.

0 Kommentare

„Ja, es war mein letztes Spiel“, bestätigt Naumoski der „Krone“: „Ich bin weg.“ Der ehemalige Bundesliga-Stürmer (u.a. Meister mit dem GAK) war erst mit Saisonbeginn als neuer Coach präsentiert worden. Durchaus mit hohen Erwartungen. Die aber nicht einmal ansatzweise erfüllt werden konnten. Angekündigte Star-Spieler Wilfried Domoraud oder Yasin Pehlivan wurden zwar präsentiert, kamen de facto aber nicht. „Dazu kamen teils bis zu zehn Verletzte im Kader“, sagt Naumoski. Das Ergebnis: sechs Spiele in der neuen Saison, null Punkte, Torverhältnis von minus 14. Das haben sich alle im Verein anders vorgestellt.

„Weiß ich noch nicht“
Auch Naumoski, für den die Heimpleite am Sonntag gegen Parndorf das letzte Spiel in Diensten des FavAC war. Nach sechs Runden ist Schluss.

(Bild: Krone)

Wie es mit ihm weitergeht? „Weiß ich noch nicht.“ Wer das Traineramt übernimmt, steht auch noch nicht fest.

