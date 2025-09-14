Wirbel um Trauerfahne für Charlie Kirk in Lieboch

„Keinerlei Bezug zur Gemeinde“

Der Beitrag sorgte für zahlreiche Kommentare und entfachte über die Gemeindegrenzen hinweg heiße Diskussionen. Helmreich dürfte die Trauerbeflaggung mit den anderen Fraktionen nicht abgestimmt haben. So distanzierte sich etwa SPÖ-Gemeinderat und Zweiter Vizebürgermeister Michael Wippel in einem Kommentar zum Facebook-Beitrag Helmreichs und kommentierte: „Jeder Mord ist ein schweres Verbrechen und muss unmissverständlich verurteilt und geahndet werden. Das Hissen einer schwarzen Fahne für Charlie Kirk ist jedoch in keiner Weise angebracht.“ Kirk habe keinerlei Bezug zur Gemeinde Lieboch gehabt und sei durch zahlreiche verachtende und spaltende Aussagen in Erscheinung getreten.