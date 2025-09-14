100 Meter: Gold und Silber für Jamaikas Männer

Franzose schlägt Afrikaner

An diesem großen Leichtathletik-Abend vor erneut 57.000 Fans hatte es zudem über 10.000 m eine faustdicke Überraschung gegeben. Kein Afrikaner, sondern der Franzose setzte sich in 28:55,77 gegen den Äthiopier Yomif Kejelcha (28:55,83) und den Schweden Andreas Almgren (28:56,02) durch. In der letzten Runde des Rennens hatte es kurz sogar nach einem Dreifachsieg für Äthiopien ausgesehen, aber diesmal trumpften die Europäer stark auf. In der Geschichte der Weltmeisterschaften hatte es nur zwei Europäer gegeben, die die Afrikaner über 10.000 m besiegen konnten. 1983 Alberto Cova (Ita) und von 2013 bis 2017 dreimal Mo Farah (Gb).