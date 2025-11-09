Umbau! Max Verstappen startet aus der Boxengasse

Max Verstappen und sein Red-Bull-Team setzen im womöglich vorentscheidenden Rennen um die Formel-1-WM alles auf eine Karte.
Nach dem enttäuschenden 16. Platz in der Qualifikation wurden im Boliden des Niederländers ein neuer Antrieb vom Turbolader bis zur Kontrollelektronik eingebaut.
Wegen der dadurch bewusst in Kauf genommenen Sanktionen muss Verstappen um 18.00 Uhr MEZ beim Großen Preis von São Paulo aus der Boxengasse starten.
WM-Kampf schon entschieden?
Verstappens schwacher Samstag könnte bereits der entscheidende Rückschlag im Titelkampf gewesen sein, die WM-Rivalen Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren holten die Startplätze eins und vier. Vor dem Grand Prix liegt Verstappen 39 Punkte hinter Spitzenreiter Norris, Piastri hat neun Zähler Rückstand auf seinen Teamrivalen. Nach dem Rennwochenende in Sao Paulo macht die Formel 1 noch in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi Station.
