Umbau! Max Verstappen startet aus der Boxengasse

WM-Kampf schon entschieden?

Verstappens schwacher Samstag könnte bereits der entscheidende Rückschlag im Titelkampf gewesen sein, die WM-Rivalen Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren holten die Startplätze eins und vier. Vor dem Grand Prix liegt Verstappen 39 Punkte hinter Spitzenreiter Norris, Piastri hat neun Zähler Rückstand auf seinen Teamrivalen. Nach dem Rennwochenende in Sao Paulo macht die Formel 1 noch in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi Station.