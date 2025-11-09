Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spezieller Triumph

Mit 101. Titel entriss Djokovic Muster Rekord

Tennis
09.11.2025 15:49
Novak Djokovic feierte euphorisch.
Novak Djokovic feierte euphorisch.(Bild: AP/Yorgos Karahalis)

Er hält schon alle möglichen Tennisrekorde. Mit seinem Triumph beim ATP-250-Turnier in Athen sicherte sich Novak Djokovic einen weiteren – indem er sich ausgerechnet von Österreichs Ikone Thomas Muster absetzte.

0 Kommentare

Im wahrsten Sinne des Wortes Neuland betrat Djokovic mit seinem knappen 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg über Lorenzo Musetti. Denn sein 101. Titel war der erste, den er auf griechischem Boden feierte. Damit hat der Serbe nun Turniere in 20 verschiedenen Ländern gewonnen.

Thomas Muster siegte in 19 verschiedenen Ländern.
Thomas Muster siegte in 19 verschiedenen Ländern.(Bild: GEPA pictures/Ingrid Gerencser)

Und das ist eines mehr als Thomas Muster und Roger Federer geschafft hatten, die ihre Trophäen in 19 unterschiedlichen Ländern zusammengetragen hatten. Dahinter folgt im Ranking ein weiterer nicht ganz unbekannter Tennisstar, denn Rafael Nadal konnte in 18 Ländern triumphieren.

Lesen Sie auch:
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Krone Plus Logo
Abschied aus Graz
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
08.11.2025

Connors im Visier
Einen Schritt weiter kam Djokovic auch einem Rekord, den der 38-Jährige sich sicherlich gern noch krallen würde. Mit 101 Titeln ist er Dritter der ewigen Bestenliste, zwei fehlen noch auf Roger Federers 103. Und auch der Allzeitrekord von Jimmy Connors (109) scheint nicht mehr unmöglich.

Porträt von Gernot Bachler
Gernot Bachler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
141.213 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.804 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
108.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf