Mit 101. Titel entriss Djokovic Muster Rekord

Connors im Visier

Einen Schritt weiter kam Djokovic auch einem Rekord, den der 38-Jährige sich sicherlich gern noch krallen würde. Mit 101 Titeln ist er Dritter der ewigen Bestenliste, zwei fehlen noch auf Roger Federers 103. Und auch der Allzeitrekord von Jimmy Connors (109) scheint nicht mehr unmöglich.