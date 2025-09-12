Junges Biker-Pärchen legte auf Autobahn Salto hin

Lenker verletzt in Klinik eingeliefert

Der 18-Jährige erlitt durch den Sturz erhebliche Verletzungen. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Das Mädchen hingegen kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.