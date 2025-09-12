Junges Biker-Pärchen legte auf Autobahn Salto hin

Fataler Unfall am Donnerstagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Als ein 18-jähriger Motorradfahrer, der in Begleitung eines Mädchens (15) war, einen Bus überholte, verlor das Gefährt plötzlich an Leistung. Der junge Mann wollte am Pannenstreifen anhalten – doch plötzlich überschlug sich das Biker-Pärchen!
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz vor 19 Uhr. Der 18-jährige Einheimische war mit seinem Motorrad auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs. Am Sozius saß das Mädchen. Auf Höhe Volders (Bezirk Innsbruck-Land) überholte der Lenker dann einen vor ihm fahrenden Bus.
Im Zuge des Überholvorgangs verlor das Motorrad aus bislang unbekannten Gründen an Geschwindigkeit.
Und dann passierte es: „Im Zuge des Überholvorgangs verlor das Motorrad aus bislang unbekannten Gründen an Geschwindigkeit, weshalb der Lenker versuchte, das Motorrad am Pannenstreifen anzuhalten“, berichtete die Polizei. Doch anstatt eines „Normalstopps“ überschlug sich das Gefährt plötzlich. Lenker und Mitfahrerin stürzten dabei auf den Asphalt!
Lenker verletzt in Klinik eingeliefert
Der 18-Jährige erlitt durch den Sturz erhebliche Verletzungen. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Das Mädchen hingegen kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.
