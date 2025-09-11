Haut und Haar bedeckt | Aufreibender Job

Haut und Haar bedeckt. Als „Wutlehrerin“ wurde sie bekannt im ganzen Land, ihr Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ schlug höchste Wellen. Seit Jahren schreibt Susanne Wiesinger einmal in der Woche eine Kolumne in der „Krone“ – unter dem sehr passenden Titel „Harte Schule“. Denn Wiesinger unterrichtet nach einem Intermezzo im Bildungsministerium längst wieder – in im wahrsten Sinne des Wortes „harten“ Schulen in Wien. In ihrer heutigen Kolumne setzt sich Wiesinger natürlich mit dem jetzt beschlossenen Kopftuchverbot in den Schulen auseinander, bekanntlich sollen ab dem nächsten Jahr muslimische Mädchen bis 14 nicht mehr mit Kopftuch in die Klassen kommen dürfen. Wiesinger findet das gut. Sie schreibt, sie habe vor Jahren eine islamische Religionslehrerin gefragt, weshalb eine Verhüllung von Haar und Körper ausschließlich für Frauen gelte. Und sie habe als Antwort einen Verweis auf eine Koran-Sure bekommen, wonach jegliches Stück Haut und Haar bedeckt sein muss, „sobald Männer anwesend sind, die nicht zur Familie gehören“. Darüber hinaus sollte die Frau ihre Augen niederschlagen, um Männerblicken zu entgehen. Das will nicht nur Lehrerin Wiesinger nicht hinnehmen!