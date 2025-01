Kontakt mit Kabul

Wie dringend nötig die Rückführung abgelehnter Afghanen in ihre Heimat wäre, beweist dieser Tage wieder einmal ein weiterer schrecklicher Vorfall in Deutschland: In Aschaffenburg hat ein 28-jähriger Afghane, der längst außer Landes hätte sein müssen, auf Kleinkinder eingestochen und einen Zweijährigen und einen Mann, der diesen beschützen wollte, getötet.