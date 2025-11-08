Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stoff für Filmdrama

Der tiefe Fall des kühnen Schlaininger Burgherrn

Burgenland
08.11.2025 09:00
Das einstige Bollwerk der Macht aus der Vogelperspektive. „Die Burg für den Teufel, die Stadt ...
Das einstige Bollwerk der Macht aus der Vogelperspektive. „Die Burg für den Teufel, die Stadt für die Welt, das Kloster für das Himmelreich“, soll Andreas Baumkircher einst gesagt haben. Obwohl er ein gottesfürchtiger Mensch war, schreckte er vor Raubzügen und Ruchlosigkeit nicht zurück.(Bild: Florian Schauer)

Andreas Baumkircher galt im Spätmittelalter als mächtigster Heerführer. Deshalb wurde ihm vom Kaiser auch die Burg Schlaining zugesprochen. Doch seine Gier, Skrupellosigkeit und Untreue wurden dem sozialen Aufsteiger zum Verhängnis. Eine neue Ausstellung verrät bald mehr über sein bewegtes Leben.

0 Kommentare

Zum 100-Jahre-Jubiläum des Burgenlandes wurde die Friedensburg Schlaining aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Seither besuchten bereits mehr als 250.000 Kulturinteressierte die spätmittelalterliche Festung. Um noch mehr anzulocken, sind ab 2026 neue Ausstellungen und attraktive Anreize geplant.

Im Mittelpunkt wird jener Mann stehen, der die Burg einst besaß und auch Gründer der Stadt Schlaining war: Andreas Baumkircher. Immerhin bietet seine Geschichte Stoff für ein Historienepos im Stil von „Gladiator“, „Spartacus“ oder der Dramaserie „Hunyadi – Aufstieg zur Macht“. Dieser gelang auch Baumkircher.

Durch die kaiserliche Entschließung von Franz Joseph I. 1863 wurde Andreas Baumkircher in die ...
Durch die kaiserliche Entschließung von Franz Joseph I. 1863 wurde Andreas Baumkircher in die Liste der „berühmtesten, zur immerwährenden Nacheiferung würdiger Kriegsfürsten und Feldherren Österreichs“ aufgenommen.(Bild: Andreas Hafenscher)

Streben nach Ruhm 
Um 1420 als Sohn eines kleinadeligen kaiserlichen Verwalters geboren, avancierte der Zwei-Meter-Hüne im Dienste der Habsburger vom unbedeutenden Knappen und Ritter zu einer schillernden Persönlichkeit und zum wohl erfolgreichsten Heer- und Söldnerführer seiner Zeit. Selbst in Unterzahl gewann er die meisten Schlachten. Sein Mut war so ausgeprägt, dass er 1452 das Stadttor von Wiener Neustadt allein verteidigte. Und so dem unbeliebten Kaiser Friedrich III. – genannt „Erzschlafmütze des Heiligen Römischen Reiches“ – den Kopf rettete.

Dafür wurde er auch fürstlich belohnt. Erst durfte Baumkircher die Burg Schlaining pachten, dann in Besitz nehmen und schließlich die Stadt und das Paulinenkloster gründen. Sogar das Recht auf eine eigene Münzprägung erhielt er. Doch als Friedrich III. ihm seinen Sold schuldig blieb, wechselte der Emporkömmling die Fronten und kämpfte für Ungarn-König Matthias Corvinus, den Sohn des legendären Janos Hunyadi.

„Burgherr“ und Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos zieht das Schwert.
„Burgherr“ und Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos zieht das Schwert.(Bild: Jens Krauss)

Niederträchtige List
1469 besiegte Baumkircher die kaiserlichen Truppen in einer vernichtenden Schlacht bei Fürstenfeld. Ein Jahr später, also vor exakt 555 Jahren, kam es schließlich zu einem Vertrag, der Baumkircher volle Amnestie sowie 14.000 Gulden zusprach. Als die Zahlungen ausblieben, erhob sich Baumkircher erneut gegen den Kaiser.

1471 wurde die Fehde endgültig beendet, weiß der heutige „Burgherr“ und Historiker Norbert Darabos: „Baumkircher wurde zu Verhandlungen nach Graz gelockt. Ihm war freies Geleit bis zum Ertönen der Vesperglocke zugesichert worden. Diese ertönte aber eine Stunde vorher. Deshalb wurde er ohne Verhandlung hingerichtet. Sein Kopf ist bis heute verschwunden.“

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
6° / 12°
Symbol stark bewölkt
Güssing
5° / 12°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
5° / 12°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 11°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
7° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
156.546 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.385 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
98.193 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Burgenland
Wirtshaus zum 3. Tage
Ein Lokal, drei Köche, drei Gansl-Variationen
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Brandopfer schikaniert
Feuer-Drama: „Mobbing soll ein Ende haben!“
Mehr Unfälle
Polizei kontrolliert verstärkt E-Scooter-Fahrer
„Es war ein Horror“
Eine Angeklagte sieht sich in der Opferrolle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf