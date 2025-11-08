Der tiefe Fall des kühnen Schlaininger Burgherrn

Das einstige Bollwerk der Macht aus der Vogelperspektive. „Die Burg für den Teufel, die Stadt für die Welt, das Kloster für das Himmelreich“, soll Andreas Baumkircher einst gesagt haben. Obwohl er ein gottesfürchtiger Mensch war, schreckte er vor Raubzügen und Ruchlosigkeit nicht zurück. (Bild: Florian Schauer)