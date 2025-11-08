Vorteilswelt
Wirtshaus zum 3. Tage

Ein Lokal, drei Köche, drei Gansl-Variationen

Burgenland
08.11.2025 08:00
Yannik Steer mit Elli Hackstein (stehend hinten), Sophie Butz (sitzend/ Sommelière) Johanna ...
Yannik Steer mit Elli Hackstein (stehend hinten), Sophie Butz (sitzend/ Sommelière) Johanna Maroušek.(Bild: Yannik Steer)

Samstag und Sonntag sowie Montag und Dienstag gibt's verschiedene Variationen des Martinigansls im „Wirtshaus zum dritten Tage“ in Nickelsdorf. Verantwortlich dafür sind jetzt auch noch zwei verschiedene Köche. Einen haben Sie leider schon verpasst! 

0 Kommentare

Denn Donnerstag und Freitag kochte Radek Simecka als Menü eine Ganslsuppe mit Innereien, Karotte und Sellerie, eine Ganslroulade auf Rotkraut-Creme dazu Apfel-Gel, gebratene Schupfnudeln und Jus sowie ein Maroni Parfait mit Bratapfelkompott dazu Crumble von Mandeln, Pistazien und weißer Schokolade.

Ein Gänschen im Wirtshaus zum dritten Tage. Na dann: Mahlzeit!
Ein Gänschen im Wirtshaus zum dritten Tage. Na dann: Mahlzeit!(Bild: Yannik Steer)

Wer es doch lieber vegetarisch mochte, konnte sich an geschmorter Roter Rübe mit Grünkohl und Bergkäse oder Ofenkürbis auf Rotkraut-Creme und dazu Apfel-Gel und gebratenen Schupfnudeln gütlich tun. 

Elli Hackstein und Mafia Tabak mit ihren Kreationen
Samstag und Sonntag ist das Menü rund um das Schnattervieh eher klassisch. Elli Hackstein kocht als Vorspeise Gansl Dim Sum mit lila Salat (gut, noch nicht ganz so klassisch), danach gibt es aber wirklich das klassische Gansl aus dem Rohr mit Erdäpfelknödel, Grünkohl und Apfel und als Nachspeise verführt die Spitzenköchin Pavlova mit Mohncreme und Quitte.

Besonders ausgefallen wird das Menü dann Montag und Dienstag. Da steht nämlich Jürgen Fetz alias Mafia Tabak an den Bratpfannen. Er kredenzt den Probierwilligen eine Gansl Udon Suppe, Gansl Biriyami, ein Gansl „French Dip“ Sandwich und Pilz Spieße mit Fries. Neugierig? Dann anrufen und reservieren! 

Auch im Dezember gibt es noch einige spannende kulinarische Termine. Ob es 2026 weitergeht? Der Wunsch von Yannik Steer und Johanna Maroušek sowie ihren Gästen, die sie seit dem Aufsperren lieb gewonnen haben, wäre da. Welche Auflagen das alte Lokal aber bekommt, wird wohl darüber entscheiden, ob es für die beiden in Nickelsdorf weitergeht. „Wünschenswert wäre es. Wir hoffen, dass wir auch 2026 wieder für unsere Gäste da sein dürfen“, so die beiden Wirte. Bis 21. Dezember ist aber auf jeden Fall noch geöffnet! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
