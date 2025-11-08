Ein Lokal, drei Köche, drei Gansl-Variationen

Auch im Dezember gibt es noch einige spannende kulinarische Termine. Ob es 2026 weitergeht? Der Wunsch von Yannik Steer und Johanna Maroušek sowie ihren Gästen, die sie seit dem Aufsperren lieb gewonnen haben, wäre da. Welche Auflagen das alte Lokal aber bekommt, wird wohl darüber entscheiden, ob es für die beiden in Nickelsdorf weitergeht. „Wünschenswert wäre es. Wir hoffen, dass wir auch 2026 wieder für unsere Gäste da sein dürfen“, so die beiden Wirte. Bis 21. Dezember ist aber auf jeden Fall noch geöffnet!



