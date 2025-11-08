Sinner ist großer Fan von Lilli Tagger und IHM

Bei den Erste Bank Open betonte Jannik Sinner: „Ich bin ein riesiger Fan von Lilli Tagger.“ Der Weltranglisten-Erste schätzt auch einen anderen Österreicher – den Rollstuhl-Tennisspieler Maximilian Taucher. Der Vorarlberger gewann unlängst in Italien seinen 14. Doppel-Titel der Saison und verpasste im Einzel nur knapp seine 13. Trophäe.
Wie Lilli Tagger bei den Juniorinnen gewann „Maxi“ heuer in der Junioren-Klasse die French Open in Paris. Und wie die 17-jährige Osttirolerin trat der 17-jährige Vorarlberger, der auch bei den US Open in New York triumphierte, in der zweiten Jahreshälfte in das Erwachsenen-Tennis ein. Dort feierte Taucher auch schon seine ersten Erfolge.
Zwölf Einzel- und 14 Doppel-Titel
Unlängst erreichte er beim Turnier im italienischen Schio in der Provinz Vicenza im Einzel das Finale, verlor im Finale gegen Geoffrey Jasiak, Nummer 32 der Herren-Weltrangliste 7:5, 4:6, 4:6. Danach bestritt er mit dem Franzosen das Doppel-Endspiel und bezwang das österreichische Doppel Martin Legner/Martin Hörz-Weber mit 6:0, 6:3. Es war sein bereits 14. Doppel-Titel der Saison. Dazu kommen zwölf Einzel-Trophäen. In der Weltrangliste ist Taucher schon 53.
Mit Superstar Jannik Sinner versteht er sich sehr gut: „Immer wenn er mich bei großen Turnieren sieht, kommt er her zu mir, gibt mir die Hand, fragt mich, wie es mir geht. Wir plaudern dann miteinander. Das ist schon ziemlich cool.“ Hintergrund: Maxis Trainer Maximilian Forer kommt wie Jannik Sinner aus Südtirol, die beiden kennen sich gut.
„Das ist schon Gold wert in unserem Sport“
Über Lilli Tagger hatte Sinner (beide haben mit Alex Vittur den selben Manager) bei der Erste Bank Open gesagt: „Sie trainiert sehr gut und hat eine super Mentalität. Sie hat alles, was man braucht, um an die Weltspitze zu kommen. Lilli geht auf den Platz, spielt und redet nicht viel. Das ist schon Gold wert in unserem Sport“, so Sinner, der ebenfalls dafür bekannt ist, bei seinen Matches sehr ruhig und kontrolliert zu agieren.
