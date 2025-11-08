Sinner ist großer Fan von Lilli Tagger und IHM

„Das ist schon Gold wert in unserem Sport“

Über Lilli Tagger hatte Sinner (beide haben mit Alex Vittur den selben Manager) bei der Erste Bank Open gesagt: „Sie trainiert sehr gut und hat eine super Mentalität. Sie hat alles, was man braucht, um an die Weltspitze zu kommen. Lilli geht auf den Platz, spielt und redet nicht viel. Das ist schon Gold wert in unserem Sport“, so Sinner, der ebenfalls dafür bekannt ist, bei seinen Matches sehr ruhig und kontrolliert zu agieren.