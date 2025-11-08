Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schon Gold wert“

Sinner ist großer Fan von Lilli Tagger und IHM

Tennis
08.11.2025 08:00
Jannik Sinner mit Maximilian Taucher.
Jannik Sinner mit Maximilian Taucher.(Bild: Alexander Taucher)

Bei den Erste Bank Open betonte Jannik Sinner: „Ich bin ein riesiger Fan von Lilli Tagger.“ Der Weltranglisten-Erste schätzt auch einen anderen Österreicher – den Rollstuhl-Tennisspieler Maximilian Taucher. Der Vorarlberger gewann unlängst in Italien seinen 14. Doppel-Titel der Saison und verpasste im Einzel nur knapp seine 13. Trophäe.

0 Kommentare

Wie Lilli Tagger bei den Juniorinnen gewann „Maxi“ heuer in der Junioren-Klasse die French Open in Paris. Und wie die 17-jährige Osttirolerin trat der 17-jährige Vorarlberger, der auch bei den US Open in New York triumphierte, in der zweiten Jahreshälfte in das Erwachsenen-Tennis ein. Dort feierte Taucher auch schon seine ersten Erfolge.

Maximilian Taucher gewann heuer bei den French Open den Junioren-Bewerb im Rollstuhl-Tennis.
Maximilian Taucher gewann heuer bei den French Open den Junioren-Bewerb im Rollstuhl-Tennis.(Bild: Alexander Taucher)

Zwölf Einzel- und 14 Doppel-Titel
Unlängst erreichte er beim Turnier im italienischen Schio in der Provinz Vicenza im Einzel das Finale, verlor im Finale gegen Geoffrey Jasiak, Nummer 32 der Herren-Weltrangliste 7:5, 4:6, 4:6. Danach bestritt er mit dem Franzosen das Doppel-Endspiel und bezwang das österreichische Doppel Martin Legner/Martin Hörz-Weber mit 6:0, 6:3. Es war sein bereits 14. Doppel-Titel der Saison. Dazu kommen zwölf Einzel-Trophäen. In der Weltrangliste ist Taucher schon 53.

Mit Superstar Jannik Sinner versteht er sich sehr gut: „Immer wenn er mich bei großen Turnieren sieht, kommt er her zu mir, gibt mir die Hand, fragt mich, wie es mir geht. Wir plaudern dann miteinander. Das ist schon ziemlich cool.“ Hintergrund: Maxis Trainer Maximilian Forer kommt wie Jannik Sinner aus Südtirol, die beiden kennen sich gut.

Lilli Tagger in Aktion.
Lilli Tagger in Aktion.(Bild: AFP/-)

„Das ist schon Gold wert in unserem Sport“
Über Lilli Tagger hatte Sinner (beide haben mit Alex Vittur den selben Manager) bei der Erste Bank Open gesagt: „Sie trainiert sehr gut und hat eine super Mentalität. Sie hat alles, was man braucht, um an die Weltspitze zu kommen. Lilli geht auf den Platz, spielt und redet nicht viel. Das ist schon Gold wert in unserem Sport“, so Sinner, der ebenfalls dafür bekannt ist, bei seinen Matches sehr ruhig und kontrolliert zu agieren.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
156.546 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.385 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
98.193 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf