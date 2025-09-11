Wirtekirchtag: Ein Abend für Kärntens Gastgeber

Der Spieß wurde am Wirtekirchtag umgedreht. Bereits zum zehnten Mal verwandelte sich Gasthaus Lutschounigg in einen Treffpunkt für jene, die normalerweise selbst Gäste empfangen.
Rund 500 Gastgeberinnen und Gastgeber aus dem ganzen Bundesland folgten der Einladung ins Gasthaus Lutschounigg, um in entspannter Atmosphäre den Sommer ausklingen zu lassen und das Miteinander der Branche zu feiern. „Das ist wie ein großes Familienfest“, freute sich so mancher Wirt über die gesellige Möglichkeit, sich mit Kollegen austauschen zu können.
Das kulinarische Angebot stand ganz im Zeichen von Regionalität und Vielfalt: Slow Food Kärnten verwöhnte mit einem Alpen-Adria-Buffet, während erlesene Weine von heimischen und benachbarten Winzern sowie frisch gezapfte Biere von Kärntner Brauereien für die passende Begleitung sorgten.
Auch der gute Zweck kam nicht zu kurz: Beim traditionellen Charity-Dosenschießen der Stadtrichter zu Clagenfurth wurden Spenden für Menschen in Not gesammelt.
Die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der Wirtschaftskammer Kärnten hatten ja doppelt Grund zum Feiern: Angestoßen wurde auf die beendete Sommersaison und das schon zehnte Branchentreffen.
