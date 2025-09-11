Wirtekirchtag: Ein Abend für Kärntens Gastgeber

Rund 500 Gastgeberinnen und Gastgeber aus dem ganzen Bundesland folgten der Einladung ins Gasthaus Lutschounigg, um in entspannter Atmosphäre den Sommer ausklingen zu lassen und das Miteinander der Branche zu feiern. „Das ist wie ein großes Familienfest“, freute sich so mancher Wirt über die gesellige Möglichkeit, sich mit Kollegen austauschen zu können.