Mit 70 Jahren und Pferd „Sparkling“ am Podest!

Mehr als zehn Reiterinnen aus dem Stall Pucher mischen beim Dressurreiten ganz vorne mit. Schager, der älteste Reiter und einzige Mann im Team ist „unser Hahn im Korb“. Dieser meint: „Sobald ich am Pferd sitze, ist mir der Rest der Welt egal.“ In der Musik spielt der Dressurreiter die erste Geige. Am Dressurplatz geigt er mit seinem „Schimmi“ auf. Sein größter Erfolg: Für die Musikkür in Hartberg gab’s Gold. „Dabei stehen die Figuren des Pferdes in Harmonie mit ausgewählter Musik“, so Schager. Die Siegerschleifen und Medaillen des Dream-Teams – Gold, Silber, Bronze – zieren mittlerweile Wände.