Titelverteidiger Oklahoma setzt Siegeslauf fort!

Die Oklahoma City Thunder haben ihren Ruf als bestes Team der NBA gefestigt und mit 114:110 auch das Auswärtsspiel bei den Memphis Grizzlies gewonnen!
Der Titelverteidiger war bereits mit 19 Punkten in Rückstand gelegen, feierte aber doch noch seinen zehnten Sieg im elften Spiel der Saison.
OKC steht damit weiterhin an der Spitze der Western Conference.
Die schärfsten Verfolger sind die San Antonio Spurs, die Denver Nuggets und die Los Angeles Lakers.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.