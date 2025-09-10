Nächtliche Hotel-Einbrecher scheiterten an Tresor

Lignano: Campingplatz mit 2.300 Personen evakuiert
Mega-Unwetter
Die Ganoven dürften sich mehr erhofft haben, doch ein Tresor in einem Beherbergungsbetrieb in Obsteig im Tiroler Bezirk Imst hielt den Versuchen der Einbrecher Stand. Doch ganz ohne Beute blieben sie nicht.
In der Nacht auf Dienstag, zwischen 2 und 5 Uhr, brachen die Täter in den Beherbergungsbetrieb in Obsteig ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten sie in den Küchenbereich – anschließend durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten.
Zwei Handkassen sind weg
Dabei wurden zwei Handkassen mit vermutlich einem dreistelligen Eurobetrag, ein Laptop, ein Akkuschrauber und ein elektrischer Schraubendreher entwendet. Der Versuch, einen Tresor aufzubrechen, blieb erfolglos. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.
