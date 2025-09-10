Beim Europacup-Comeback kann Sturm nur überraschen

Abflug! Sturms Fußball-Frauen heben heute Mittwoch nach Amsterdam ab, wo sie Donnerstagabend auf die Europacup-Bühne zurückkehren. In der ersten Quali-Runde des neu ins Leben gerufenen „Women’s Europa Cup“ trifft die Mannschaft von Trainer Tode Djakovic auf Ajax. Als dreifacher Meister der Niederlande alles andere als ein Leichtgewicht. „Holland ist eine Top-Nation, sicher eine Klasse besser als unser Frauen-Fußball“, weiß Sportchef Michael Erlitz. „Wir sind Außenseiter, wollen uns eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der Woche drauf verschaffen.“