Beim Europacup-Comeback kann Sturm nur überraschen

Auf nach Europa! Sturms Fußball-Frauen sind zurück auf der europäischen Bühne. Donnerstagabend (19.30) wartet in Amsterdam niemand Geringerer als Ajax. Die Niederländerinnen sind dreifacher Meister und ergo klarer Favorit. „Wir wollen uns eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen“, so Sportchef Erlitz.
Abflug! Sturms Fußball-Frauen heben heute Mittwoch nach Amsterdam ab, wo sie Donnerstagabend auf die Europacup-Bühne zurückkehren. In der ersten Quali-Runde des neu ins Leben gerufenen „Women’s Europa Cup“ trifft die Mannschaft von Trainer Tode Djakovic auf Ajax. Als dreifacher Meister der Niederlande alles andere als ein Leichtgewicht. „Holland ist eine Top-Nation, sicher eine Klasse besser als unser Frauen-Fußball“, weiß Sportchef Michael Erlitz. „Wir sind Außenseiter, wollen uns eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der Woche drauf verschaffen.“
„Wir haben diese Saison eine bessere Kaderbreite, dazu haben wir mit Zala Kustrin eine slowenische Teamspielerin verpflichtet.
Sturms Sportchef Michael Erlitz
Das übrigens in Bad Schwanberg stattfinden wird. „Das ist mittlerweile wie eine zweite Heimat für uns, wir haben dort im Sommer ein Trainingslager abgehalten und auch schon einmal ein Ligaspiel absolviert. Daher hat sich der Trainerstab Bad Schwanberg als Spielort gewünscht“, erklärt Erlitz.
Das Selbstvertrauen vor dem ersten Europacupspiel seit zwei Jahren sollte jedenfalls passen. Das Team um Urgestein Anna Maria Wirnsberger legte stark los: Drei Siege in vier Bundesligapartien, nur gegen Krösus St. Pölten musste man sich unglücklich 1:2 geschlagen geben. „Wir haben diese Saison eine bessere Kaderbreite, dazu haben wir mit Zala Kustrin eine slowenische Teamspielerin verpflichtet“, sagt Erlitz.
Die routinierte Stürmerin (27) spielte zuletzt bei Bologna, erzielte in 43 Spielen 17 Treffer. „Wir haben sicher einen Schritt nach vorne gemacht“, meint der Sportchef, der sich an das letzte Kräftemessen mit einem Oranjes-Klub nicht gerne erinnert. 2023 schlitterten die schwarz-weißen Frauen gegen Twente in eine 0:6-Abfuhr.
