Steirische Idee

KI soll Müllberge an Altkleidern schrumpfen lassen

Steiermark
10.09.2025 06:00
Millionen Tonnen an Alttextilien landen järhlich am Müll.
Millionen Tonnen an Alttextilien landen järhlich am Müll.(Bild: Wason Wanichakorn)

Mittels Künstlicher Intelligenz wird beim Entsorgungsspezialisten Saubermacher an neuer Sortierlösung für Alttextilien geforscht.

Stolze fünf Millionen Tonnen an alter Kleidung landen allein in der EU auf dem Müll – pro Jahr! Dieser gigantischen Menge wird nun der Kampf angesagt. Bei Saubermacher arbeitet man gemeinsam mit der TU Graz, dem AIT (Austrian Institute of Technology) sowie den steirischen Technologieunternehmen Knapp, Binder Mechatronics und Automation sowie Resolut Consulting an einem KI-gestützten Sortiersystem für Alttextilien. „Damit gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Textilwirtschaft“, ist Saubermacher-Gründer Hans Roth überzeugt.

Das steirische Team arbeitet an einem neuen Sortiersystem für Altkleider.
Das steirische Team arbeitet an einem neuen Sortiersystem für Altkleider.(Bild: Erwin Scheriau)

 In der Grazer Puchstraße werden im Saubermacher-„Technikum“ die Alttextilien mittels künstlicher Intelligenz zunächst analysiert und klassifiziert. Gut erhaltene Altkleider sollen automatisch der Wiederverwendung, beschädigte Textilien einem möglichen Recycling zugeführt werden.

„Jede Sekunde landete eine Lkw-Ladung Textilien auf Deponien“
Textilabfälle sollen so drastisch reduziert werden. Aktuell wird in der EU nur ein Prozent der eingangs erwähnten fünf Millionen Tonnen an Altkleidern recycelt. „Jede Sekunde landet eine Lkw-Ladung Textilien auf Deponien – effiziente Sortiersysteme fehlen derzeit noch. Deswegen sind wir stolz darauf, im Projekt ReUseTex an einer innovativen Lösung für ein effizientes Textilrecycling mitarbeiten zu können“, sagt Selina Möllnitz von Binder. Das Gesamtvolumen für das Forschungsprojekt beträgt 1,7 Millionen Euro. 

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Steiermark

