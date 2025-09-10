KI soll Müllberge an Altkleidern schrumpfen lassen

Stolze fünf Millionen Tonnen an alter Kleidung landen allein in der EU auf dem Müll – pro Jahr! Dieser gigantischen Menge wird nun der Kampf angesagt. Bei Saubermacher arbeitet man gemeinsam mit der TU Graz, dem AIT (Austrian Institute of Technology) sowie den steirischen Technologieunternehmen Knapp, Binder Mechatronics und Automation sowie Resolut Consulting an einem KI-gestützten Sortiersystem für Alttextilien. „Damit gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Textilwirtschaft“, ist Saubermacher-Gründer Hans Roth überzeugt.