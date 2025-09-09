So kommen Durstige zum nächsten Trinkwasserbrunnen

„Wasser ist Leben: Unser Ziel ist es, das wertvolle Tiroler Trinkwasser für alle sichtbar und verfügbar zu machen – nicht nur an Hitzetagen. Mit dem neuen Trinkwassermapping bieten wir einen Service, der nicht nur Orientierung schafft, sondern auch Transparenz: Jede und jeder kann mit wenigen Klicks nachvollziehen, wo sich der nächste öffentliche Brunnen befindet und welche Ausstattung dieser bietet“, so Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP).