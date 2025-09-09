So kommen Durstige zum nächsten Trinkwasserbrunnen

Durstig? Mit dem Trinkwassermapping Tirol, das im Mai ins Leben gerufen wurde, steht der Bevölkerung eine digitale Plattform zur Verfügung, die einen flächendeckenden und leicht zugänglichen Überblick über die öffentlichen Trinkbrunnen im ganzen Bundesland ermöglicht. Mittlerweile sind rund 1000 erfasst – Tendenz steigend!
Tirol ist diesbezüglich gesegnet. Mit seinen zahlreichen Quellen, klaren Gebirgsseen und wasserreichen Gletscherflüssen zählt das Bundesland zu den wasserreichsten Regionen Europas. Diese natürliche Vielfalt prägt das Land und sorgt zugleich für eine ausgezeichnete Versorgung mit frischem Trinkwasser. Mit dem Trinkwassermapping sollen Trinkbrunnen vor den Vorhang geholt und deren Standorte aufgezeigt werden.
Unser Ziel ist es, das wertvolle Tiroler Trinkwasser für alle sichtbar und verfügbar zu machen – nicht nur an Hitzetagen.
Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP)
Bild: Johanna Birbaumer
„Wasser ist Leben: Unser Ziel ist es, das wertvolle Tiroler Trinkwasser für alle sichtbar und verfügbar zu machen – nicht nur an Hitzetagen. Mit dem neuen Trinkwassermapping bieten wir einen Service, der nicht nur Orientierung schafft, sondern auch Transparenz: Jede und jeder kann mit wenigen Klicks nachvollziehen, wo sich der nächste öffentliche Brunnen befindet und welche Ausstattung dieser bietet“, so Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP).
Mittlerweile rund 1000 Trinkbrunnen registriert
Die Datenbank wächst stetig: Waren es mit Start im Mai 2025 noch rund 250 Brunnen, sind aktuell bereits um die 1000 Brunnen auf der digitalen Landkarte eingezeichnet. Gemeinden können ihre Trinkwasserbrunnen dem Land Tirol einmelden. Dann werden die Informationen in das digitale Mapping integriert. Damit entstehe eine laufend aktualisierte Übersicht.
Alle Infos und Übersicht unter: www.tirol.gv.at/trinkwassermapping-tirol
