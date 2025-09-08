SPÖ: „Die Senioren zahlen ohnehin schon drauf“

Das Thema wird derzeit heftig diskutiert. Eine Anpassung der Pensionen in voller Höhe fordern jetzt jedenfalls SPÖ-Politiker aus Niederösterreich. Die Bundesregierung verhandelt noch ...
Bundeskanzler Christian Stocker hat die Diskussion angefacht: Der ÖVP-Politiker aus Wiener Neustadt wünschte sich bei der Erhöhung der Pensionen Abschlüsse unterhalb des gesetzlichen Anpassungsfaktors von 2,7 Prozent. Inzwischen ist eine soziale Staffelung im Gespräch.
„Pensionisten tragen viel zur Budgetsanierung bei“
„Die Pensionisten haben bereits durch die Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages, die Selbstbehalte bei den Krankentransporten, die volle E-Card-Gebühr, die Mehrkosten beim Klima-Ticket, den Wegfall des Klimabonus sowie das Ende der Strompreisbremse überproportional zur Budgetkonsolidierung beigetragen. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, darf aber jetzt nicht der Dumme sein“, erklären Rupert Dworak, Präsident des Pensionistenverbandes Niederösterreich.
Hergovich für klare Berechnung
SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich ergänzt: „Ich appelliere an den Bundeskanzler, alle kleinen und mittlere Pensionen müssen jedenfalls im vollen Ausmaß an die Inflation angepasst werden.“ Der österreichische Seniorenrat hat heute, Montag, ebenso beschlossen, von der Regierung eine Anpassung der Pensionen in voller Höhe der Inflation von 2,7 Prozent zu fordern.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.