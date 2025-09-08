SPÖ: „Die Senioren zahlen ohnehin schon drauf“

„Pensionisten tragen viel zur Budgetsanierung bei“

„Die Pensionisten haben bereits durch die Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages, die Selbstbehalte bei den Krankentransporten, die volle E-Card-Gebühr, die Mehrkosten beim Klima-Ticket, den Wegfall des Klimabonus sowie das Ende der Strompreisbremse überproportional zur Budgetkonsolidierung beigetragen. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, darf aber jetzt nicht der Dumme sein“, erklären Rupert Dworak, Präsident des Pensionistenverbandes Niederösterreich.