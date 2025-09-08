70 Florianis rücken zu Brand in Rehazentrum aus

Mit mehreren Fahrzeugen sowie Atemschutzausrüstung rückten die Einsatzkräfte zu einem Großeinsatz um 9 Uhr zum Rehazentrum in der Wehlistraße aus. Die Räumung der sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befindenden Menschen wurde bereits eingeleitet. Ein Feuerwehrsprecher sprach von keinen Verletzten.