70 Florianis rücken zu Brand in Rehazentrum aus

Ein Brand in einem Rehazentrum in Wien-Leopoldstadt hat am Montagvormittag rund 70 Einsatzkräfte gefordert. Die Angestellten handelten nach Vorschrift und leiteten nach dem Alarm sofort die Räumung ein. Bisher gibt es keine Berichte über verletzte Personen.
Mit mehreren Fahrzeugen sowie Atemschutzausrüstung rückten die Einsatzkräfte zu einem Großeinsatz um 9 Uhr zum Rehazentrum in der Wehlistraße aus. Die Räumung der sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befindenden Menschen wurde bereits eingeleitet. Ein Feuerwehrsprecher sprach von keinen Verletzten.
Brandursache unbekannt
Zur Brandursache sowie zum Schadensausmaß gab es bisher noch keine detaillierten Informationen. Der Einsatz war gegen 10.30 Uhr noch im Gange.
