Wer kennt sie? Polizei jagt brutales Schläger-Trio

Mit Schlägen und Tritten attackierten vier Männer im Juni ihre beiden Opfer in Wien-Liesing auf offener Straße und verletzten sie teilweise schwer. Mittlerweile konnte zumindest ein Verdächtiger gefasst werden. Für das restliche Trio bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
In der Endresstraße 61 kam es an dem Sommerabend am 20. Juni zu dem gewaltsamen Übergriff, bei dem die Männer im Alter von 36 und 48 Jahren auf brutale Weise attackiert wurden. Doch die Suche der Polizei nach den vier Verdächtigen blieb zunächst erfolglos. Nur ein Tatverdächtiger konnte mittlerweile ausgeforscht und festgenommen werden – es handelt sich um einen 18-jährigen Syrer.
Syrer schweigt zu Tatvorwürfen
Dieser bestritt jedoch, an der Tat beteiligt gewesen zu sein und wollte auch keine Auskunft über seine mutmaßlichen Komplizen machen. Die Wiener Polizei konnte nun ein Foto der Bande bei einer Supermarktkassa sicherstellen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlichen.
Hinweise oder Zeugen gesucht
Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat Liesing unter der Telefonnummer 01-31310-49800 erbeten.
