Wer kennt sie? Polizei jagt brutales Schläger-Trio

Syrer schweigt zu Tatvorwürfen

Dieser bestritt jedoch, an der Tat beteiligt gewesen zu sein und wollte auch keine Auskunft über seine mutmaßlichen Komplizen machen. Die Wiener Polizei konnte nun ein Foto der Bande bei einer Supermarktkassa sicherstellen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlichen.

Hinweise oder Zeugen gesucht

Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Kriminalreferat Liesing unter der Telefonnummer 01-31310-49800 erbeten.