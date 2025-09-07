Felssturz bei Wanderweg: Drohnenflug und Sperre!

Gefährliche Szenen Samstagabend in Zams im Tiroler Oberland: Im Bereich eines viel frequentierten Weitwanderweges kam es zu einem Felssturz. Anrainer schlugen Alarm. Feuerwehr samt Drohne, Bergrettung und Polizei rückten an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Streckenabschnitt des Weges musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.
Gegen 19 Uhr setzten mehrere Anrainer des Zammer Ortsteils „Bruckfeld“ Notrufe ab. Im Bereich oberhalb des Aussichtspunktes „Burschlwand“ war es zu einem massiven Felssturz gekommen. „Es seien große Fels- und Gesteinsbrocken in die darunter befindlichen Steinschlagschutznetze gedonnert, teils auch darüber hinaus und weiter bis ins Tal“, so die Polizei.
Sofort wurde die Freiwillige Feuerwehr Zams und eine Streife zum Ort des Geschehens beordert. „Weil unterhalb der Abbruchstelle der viel frequentierte E5-Weitwanderweg vorbeiführt, wurden die Bergrettung Landeck/Zams sowie die Feuerwehrdrohne zur Unterstützung angefordert“, so die Ermittler weiter.
Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz
Folglich wurde der gesamte Gefahrenbereich mittels Drohne der Feuerwehr Landeck abgeflogen und anhand der Wärmebildkamera kontrolliert. Daraufhin konnte Entwarnung gegeben werden. Es wurde niemand verletzt!
Streckenabschnitt vorläufig gesperrt
Eine genauere Beurteilung der Situation wird erst am Montag durch die Landesgeologie erfolgen. Vonseiten der Gemeinde Zams wurde daher der betroffene E5-Streckenabschnitt aus Sicherheitsgründen gesperrt. „Die umliegenden Alpenvereinshütten wurden darüber informiert“, hieß es.
