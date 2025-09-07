Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Notruf durch Anrainer

Felssturz bei Wanderweg: Drohnenflug und Sperre!

Tirol
07.09.2025 12:10
Ein Schutznetz (Symbolbild) verhinderte Schlimmeres. Teils donnerten Gesteins- und Felsbrocken ...
Ein Schutznetz (Symbolbild) verhinderte Schlimmeres. Teils donnerten Gesteins- und Felsbrocken aber auch darüber hinaus in Richtung Tal.(Bild: Zedspider - stock.adobe.com)

Gefährliche Szenen Samstagabend in Zams im Tiroler Oberland: Im Bereich eines viel frequentierten Weitwanderweges kam es zu einem Felssturz. Anrainer schlugen Alarm. Feuerwehr samt Drohne, Bergrettung und Polizei rückten an. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Streckenabschnitt des Weges musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

0 Kommentare

Gegen 19 Uhr setzten mehrere Anrainer des Zammer Ortsteils „Bruckfeld“ Notrufe ab. Im Bereich oberhalb des Aussichtspunktes „Burschlwand“ war es zu einem massiven Felssturz gekommen. „Es seien große Fels- und Gesteinsbrocken in die darunter befindlichen Steinschlagschutznetze gedonnert, teils auch darüber hinaus und weiter bis ins Tal“, so die Polizei.

Zitat Icon

Weil unterhalb der Abbruchstelle der viel frequentierte E5-Weitwanderweg vorbeiführt, wurden die Bergrettung Landeck/Zams sowie die Feuerwehrdrohne zur Unterstützung angefordert.

Die Polizei

Sofort wurde die Freiwillige Feuerwehr Zams und eine Streife zum Ort des Geschehens beordert. „Weil unterhalb der Abbruchstelle der viel frequentierte E5-Weitwanderweg vorbeiführt, wurden die Bergrettung Landeck/Zams sowie die Feuerwehrdrohne zur Unterstützung angefordert“, so die Ermittler weiter.

Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz
Folglich wurde der gesamte Gefahrenbereich mittels Drohne der Feuerwehr Landeck abgeflogen und anhand der Wärmebildkamera kontrolliert. Daraufhin konnte Entwarnung gegeben werden. Es wurde niemand verletzt!

Streckenabschnitt vorläufig gesperrt
Eine genauere Beurteilung der Situation wird erst am Montag durch die Landesgeologie erfolgen. Vonseiten der Gemeinde Zams wurde daher der betroffene E5-Streckenabschnitt aus Sicherheitsgründen gesperrt. „Die umliegenden Alpenvereinshütten wurden darüber informiert“, hieß es.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ZamsLandeck
FeuerwehrPolizeiFreiwillige Feuerwehr
SperreBergrettung
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
136.081 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
129.606 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
123.062 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1476 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1426 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1257 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf