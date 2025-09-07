Felssturz bei Wanderweg: Drohnenflug und Sperre!

Gegen 19 Uhr setzten mehrere Anrainer des Zammer Ortsteils „Bruckfeld“ Notrufe ab. Im Bereich oberhalb des Aussichtspunktes „Burschlwand“ war es zu einem massiven Felssturz gekommen. „Es seien große Fels- und Gesteinsbrocken in die darunter befindlichen Steinschlagschutznetze gedonnert, teils auch darüber hinaus und weiter bis ins Tal“, so die Polizei.