Die Dose Bier um 16 Dollar, die Abkühlung gratis

Gewaltig. Das ist das erste Wort, das einem bei der riesigen Anlage der US Open in Flushing Meadows in den Kopf schießt. Erst recht, wenn man in den oberen Rängen des 24.000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe Stadiums steht und hinunterblickt. Da sollte man besser schwindelfrei sein.