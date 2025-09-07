Vorteilswelt
Fantrubel bei US Open

Die Dose Bier um 16 Dollar, die Abkühlung gratis

Tennis
07.09.2025 12:30
Das Arthur Ashe Stadium fasst 24.000 Zuschauer
Das Arthur Ashe Stadium fasst 24.000 Zuschauer(Bild: Thomas Steiger)

Neben dem Tennis regiert bei den US Open in New York auch der Trubel auf der atemberaubenden Anlage. „Krone“-Reporter Tom Steiger war vor dem Finale am Sonntag für einen Lokalaugenschein vor Ort, wühlte sich durchs ergiebige Merchandising und kostete sich durch wahnwitzig teure Getränke ...

0 Kommentare

Gewaltig. Das ist das erste Wort, das einem bei der riesigen Anlage der US Open in Flushing Meadows in den Kopf schießt. Erst recht, wenn man in den oberen Rängen des 24.000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe Stadiums steht und hinunterblickt. Da sollte man besser schwindelfrei sein.

Thomas Steiger
Thomas Steiger
