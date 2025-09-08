Medizin und Muskeln: Duo lädt zu Fitness-Vortrag

Aus zwei Blickwinkeln

Am 18. September teilt das Duo um 18 Uhr im PVZ bei freiem Eintritt sein Wissen. Fragen wie „Wie viel Protein ist notwendig?“, „Ist Krafttraining auch für Frauen richtig?“ oder „Altert Ihr Körper schneller als er müsste?“ werden aus dem Blickwinkel eines Trainers und eines Mediziners beantwortet. Auch Ergebnisse anerkannter Studien werden thematisiert. „Wir wollen sowohl Menschen erreichen, die abnehmen wollen, als auch jene, die effizienter trainieren oder gesünder leben möchten“, betonen sie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.