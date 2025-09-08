Medizin und Muskeln: Duo lädt zu Fitness-Vortrag

Mediziner Rafael Pichler und Fitness-Experte Lukas Grigorescu geben bei einem gemeinsamen Vortrag in St. Pölten ihr umfangreiches Wissen zum Thema Fitness und Kraft weiter.
Wenn Rafael Pichler und Lukas Grigorescu zu einem gemeinsamen Vortrag laden, dann kann es nur um eines gehen: Fitness. Rafael Pichler ist Arzt im Primärversorgungszentrum (PVZ) im Süden von St. Pölten, Lukas Grigorescu Personalcoach in der Landeshauptstadt. Beide haben Oberarme, die schon vom Hinschauen Muskelkater verursachen.
Aus zwei Blickwinkeln
Am 18. September teilt das Duo um 18 Uhr im PVZ bei freiem Eintritt sein Wissen. Fragen wie „Wie viel Protein ist notwendig?“, „Ist Krafttraining auch für Frauen richtig?“ oder „Altert Ihr Körper schneller als er müsste?“ werden aus dem Blickwinkel eines Trainers und eines Mediziners beantwortet. Auch Ergebnisse anerkannter Studien werden thematisiert. „Wir wollen sowohl Menschen erreichen, die abnehmen wollen, als auch jene, die effizienter trainieren oder gesünder leben möchten“, betonen sie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.