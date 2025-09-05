Schamlos: Diebe stahlen Zuggerät für Rollstühle

Zu der Tat kam es laut Polizei am Freitag gegen 6 Uhr. „Eine Anwohnerin eines gegenüberliegenden Mehrparteienhauses konnte zu diesem Zeitpunkt zwei verdächtige Männer beobachten, die einen mit einer Plane bedeckten Gegenstand in ihr Fahrzeug luden und davonfuhren“, heißt es seitens der Ermittler. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Mercedes-Sprinter mit ungarischer Aufschrift auf der Seite.