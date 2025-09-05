Schamlos: Diebe stahlen Zuggerät für Rollstühle

Besonders dreister Diebstahl Freitagfrüh in Uderns im Tiroler Zillertal: Unbekannte entwendeten ein elektrisches Zuggerät für Rollstühle. Eine Anwohnerin konnte offenbar zwei Männer beim Abtransport beobachten.
Zu der Tat kam es laut Polizei am Freitag gegen 6 Uhr. „Eine Anwohnerin eines gegenüberliegenden Mehrparteienhauses konnte zu diesem Zeitpunkt zwei verdächtige Männer beobachten, die einen mit einer Plane bedeckten Gegenstand in ihr Fahrzeug luden und davonfuhren“, heißt es seitens der Ermittler. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Mercedes-Sprinter mit ungarischer Aufschrift auf der Seite.
Polizei bittet um Hinweise
Erbeutet haben die Unbekannten ein vor einem Mehrparteienhaus versperrt abgestelltes, behindertengerechtes Zuggerät für Rollstühle. Die Ermittler bitten um zweckdienliche Hinweise. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ried im Zillertal unter der Telefonnummer 059133/7253 zu melden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.