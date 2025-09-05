Perfektes Zusammenspiel führte zu Lebensrettung

Gegen 13.15 Uhr wurde am Montag eine Streife der Polizeiinspektion Hall in Tirol zu einem medizinischen Notfall mit laufender Reanimation nach Tulfes beordert. „Beim Eintreffen waren zwei Ersthelfer im Alter von 22 und 26 Jahren bereits mit der Wiederbelebung eines 55-jährigen Einheimischen beschäftigt. Die beiden Polizisten, darunter ein ausgebildeter Notfallsanitäter, führten einen Defibrillator mit und lösten die Ersthelfer“, so die Ermittler.