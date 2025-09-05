Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Medizinischer Notfall

Perfektes Zusammenspiel führte zu Lebensrettung

Tirol
05.09.2025 15:51
Der 55-Jährige wurde letztlich mit dem Notarzthubschrauber (Symbolbild) in die Innsbrucker ...
Der 55-Jährige wurde letztlich mit dem Notarzthubschrauber (Symbolbild) in die Innsbrucker Klinik geflogen.(Bild: Birbaumer Christof)

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag im Tiroler Tulfes ab: Medizinischer Notfall – ein 55-jähriger Einheimischer erlitt einen Herzstillstand! Dass der Mann heute noch am Leben ist, verdankt er einem perfekten Zusammenspiel zwischen Ersthelfern, Polizei und Notarzt.

0 Kommentare

Gegen 13.15 Uhr wurde am Montag eine Streife der Polizeiinspektion Hall in Tirol zu einem medizinischen Notfall mit laufender Reanimation nach Tulfes beordert. „Beim Eintreffen waren zwei Ersthelfer im Alter von 22 und 26 Jahren bereits mit der Wiederbelebung eines 55-jährigen Einheimischen beschäftigt. Die beiden Polizisten, darunter ein ausgebildeter Notfallsanitäter, führten einen Defibrillator mit und lösten die Ersthelfer“, so die Ermittler. 

Rasche Maßnahmen retteten Leben
Bevor der „Defi“ der Polizeistreife zum Einsatz kam, traf der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ein und führte „einen Schock“ mit dessen Defibrillator durch. „Nach einer weiteren kurzen Herzdruckmassage durch die Beamten konnte bei dem Patienten wieder ein effizienter Kreislauf festgestellt werden“, schildern die Ermittler von der Exekutive weiter.

Zitat Icon

Sowohl das couragierte Einschreiten der beiden Ersthelfer als auch die optimale Rettungskette trugen maßgeblich dazu bei, dass der Kreislauf des 55-Jährigen rasch wiederhergestellt und stabilisiert werden konnte.

Die Polizei

Mit Notarzthubschrauber in Klinik
Der zwischenzeitlich eingetroffene Rettungsdienst übernahm dann die weitere Versorgung. Letztlich wurde der 55-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

„Sowohl das couragierte Einschreiten der beiden Ersthelfer als auch die optimale Rettungskette trugen maßgeblich dazu bei, dass der Kreislauf des 55-Jährigen rasch wiederhergestellt und stabilisiert werden konnte“, lobt die Polizei das perfekte Zusammenspiel.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
180.045 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
170.122 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
157.757 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1205 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1200 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf