Bauer stürzt mit Miststreuer ab, holt selbst Hilfe

Der 67-jährige Einheimische war gegen Mittag damit beschäftigt, auf dem steilen Feld in Flirschberg Mist auszubringen, als sein Fahrzeug laut Polizei ins Rutschen geriet. Daraufhin stürzte es mehrere Meter den Abhang hinunter und überschlug sich dabei mehrmals. Der Landwirt wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.