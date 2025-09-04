Bauer stürzt mit Miststreuer ab, holt selbst Hilfe

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstag auf einer steilen Wiese im Gemeindegebiet von Flirsch (Tiroler Bezirk Landeck). Ein Landwirt (67) stürzte beim Mistausbringen mit seinem Fahrzeug den Abhang hinunter. Trotz seiner Verletzungen gelang es ihm, Hilfe zu organisieren.
Der 67-jährige Einheimische war gegen Mittag damit beschäftigt, auf dem steilen Feld in Flirschberg Mist auszubringen, als sein Fahrzeug laut Polizei ins Rutschen geriet. Daraufhin stürzte es mehrere Meter den Abhang hinunter und überschlug sich dabei mehrmals. Der Landwirt wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Nachdem der Mann selbstständig den Unfallort verlassen konnte, wurde er von einem Anrainer wahrgenommen, welcher die Rettungskette in Gang setzte.
Die Polizei in einer Aussendung
Verletzter verließ Unfallstelle selbst
Dennoch konnte der 67-Jährige den Unfallort aus eigener Kraft verlassen. Ein Anrainer wurde schließlich auf den Mann aufmerksam und verständigte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.
