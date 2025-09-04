Der geheime Nährboden von Schiele, Kokoschka & Co.

Der Unterbau um die Wende zum 20. Jahrhundert war schillernd – vor allem an den gesellschaftlichen Rändern. Von Alpinismus bis Freikörperkultur, von Okkultismus bis Vegetarismus, von Reformpädagogik zur Idee des Astralkörpers: Um 1900 bilden sich die Keimzellen vieler (alternativer) Konzepte, die auch unsere Gegenwart prägen. Damals wie heute als Gegenentwurf zu Industrie und Konsum.